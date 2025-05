Kindesmissbrauch im islamischen Internat

Anfangs alles geleugnet

Der Verteidiger hingegen bezeichnete die Zeugenaussagen als „widersprüchlich“. Der Angeklagte, der laut Verteidiger weder pädophil noch homosexuell sei, zeigte sich anfangs „schockiert“ über die Vorwürfe: Das Ganze sei „frei erfunden“. Auf Nachfrage der Richterin erzählte er auch vom Leben in dem Internat: Die Buben dort waren im Hauptschulalter, in etwa zwischen 10 und 16 Jahren. Zwischen fünf und 14 Kinder seien immer da gewesen – er dagegen lebte dort bis zu seinem 22. Lebensjahr und schlief in einem separaten Raum. Sexuelle Übergriffe habe er weder beobachtet noch davon gehört. Und Homosexualität war ein absolutes Tabu und nie Thema: „Es war eine freundliche Atmosphäre, wo auch fünfmal am Tag gebetet wurde. Es ist ja auch ein heiliger Ort.“