Kinofilm über Bruno Kreisky ist „für junge Leute“

Durch das Wiener Filmcasino wehte gestern, Montag, der Geist von 1929. Das charmante Kino wurde nämlich zum Drehort für den neuen Film „Bruno – Der junge Kreisky“ über die frühen Jahre des Bruno Kreisky. Die Hauptrolle spielt der Newcomer Nils Arztmann, der erklärt: „Die Leute in meinem Alter wissen nicht mehr so viel über Kreisky. Deshalb ist es uns wahnsinnig wichtig, dass ,Bruno‘ ein Film für junge Leute wird, der einen ebenfalls jungen Menschen zeigt, der für eine gerechte Welt kämpft.“ Die Arbeit mit dem österreichischen Kult-Filmemacher Harald Sicheritz („Muttertag“) genießt er: „Er ist ein wahnsinnig toller Regisseur, der weiß, was er will, und es trotzdem schafft, uns Schauspielern Freiräume zu geben.“