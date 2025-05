„Problembubi“ zu fast vier Jahren Haft verurteilt

Nur teilweise geständig

Die Handydatenauswertung, wegen der der Prozess vertagt worden war, konnte nicht klären, ob der 15-Jährige tatsächlich am Tatort des schweren Raubs oder nur am Kirchdorfer Bahnhof gewesen war. Für diese Tat, bei der er einem Opfer mehrere Knochenbrüche zugefügt hatte, drohten 7,5 Jahre Haft. Allerdings stritt er seine Teilnahme ab, ebenso will er bei dem aus dem Zug geworfenen Feuerlöscher nicht dabei gewesen sein. Den Autodiebstahl und die Sachbeschädigung in der Garage gestand er – wohl aber auch, weil er dort auf frischer Tat ertappt worden war.