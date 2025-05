Im Abseits geboren: „Zum Laufen sind andere da!“

Jetzt wird die Legende bald wieder in der Serie A zu bewundern sein – an der Seitenlinie! Denn Pisa Sporting Club folgt mit ihm als Trainer Meister Sassuolo in Italiens höchste Spielklasse, der Traditionsklub aus der Toskana kehrt trotz einer 0:1-Niederlage gegen Bari nach 34 Jahren ins italienische Oberhaus zurück. Mit 72 Punkten nach 36 Spielen ist Pisa der direkte Aufstieg zwei Runden vor Schluss nicht mehr zu nehmen.