Kein „Mengenrabatt“ für notorische Gewalttäter

„So wie Sie sich verantwortet haben, so verantworten sich Täter von häuslicher Gewalt. Sie machen sich immer zum Opfer“ – als Richter Josef Lautner in Ried in Oberösterreich den 34-jährigen Angeklagten nicht rechtskräftig zu neun Jahren Haft verurteilte, brach dieser in Tränen aus. Erst kurz zuvor hatte der dreifache Familienvater aus Braunau realisiert, dass ihm zwischen fünf und 15 Jahren Haft drohen, weil er seine Familie mit Schlägen und psychischer Gewalt elf Jahre lang malträtiert haben soll.