Kirch‘Klang bringt Weltstars ins Salzkammergut

In der Folge stehen u.a. das mehrtägige Festival „Orgel bewegt!“ (ab 17. Juli) in Ischl am Programm. Die Starorganisten Olivier Latry, Tomas Ospital, Balász Szábo sind zu Gast. Eine Besonderheit ist der Stummfilm „Nosferatu“ mit Orgelbegleitung. Als Highlight von Kirch‘Klang gilt das Konradfest mit Festgottesdienst in Oberwang. Die Uraufführung der Konradmesse von Klaus Lang wird in ORF III live übertragen (3. 8.).