Der ORF steckt derzeit in der Dauerkrise

Zurück zu den Baustellen am Küniglberg: Der Ethikrat untersucht auch lukrative Nebenjobs (Moderationen bei Veranstaltungen) von ORF-Promis. So manches sei öffentlich-rechtlich kaum vertretbar. Keine guten Vorzeichen für den zweiten Polit-Gipfel mit Medienministerin Susanne Raab in der Diskussion um die künftige Finanzierung des Staatsfunkes.