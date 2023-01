FPÖ-Kandidatin rechnet mit Udo Landbauer ab

„Ich habe mir meine Aussagen nicht leicht gemacht, aber ich will die Wahrheit sagen“, mit diesen dramatischen Worten leitete die FPÖ-Landtagsabgeordnete Ina Aigner eine Videobotschaft ein, die es in sich hat. In dem knapp eineinhalb Minuten langen Video rechnet die Kandidatin mit dem FPÖ-Spitzenkandidaten Udo Landbauer ab.