Es wird eng: ORF-NÖ-Chef steht vor dem Aus

Das Ergebnis der internen Prüfung sollte erst nach dem Urnengang in Niederösterreich bekannt gegeben werden. Man wollte keine Wahlkampfmunition liefern - zu spät: So sickerte das zehnseitige Protokoll eines ehemaligen Ziegler-Vertrauten, der im Rennen um den Chefredakteursposten in St. Pölten unterlegen ist, durch.