Fleischer schreibt Kunden verzweifelten Brief

„Es freute uns zu sehen, dass unsere Produkte so gut bei Ihnen ankommen und wir als Metzger vor Ort die Region mit erstklassigen Lebensmitteln versorgen können. Doch nun hat sich die Situation radikal geändert und darüber müssen wir Sie informieren. Sie haben ein Recht zu wissen, wie es derzeit vielen kleinen Betrieben geht“, so wenden sich die Zellinger-Feinkostläden an ihre Kunden.