SPÖ-Klausur: Diese Details sagen sehr viel aus

Oft sind Choreografie und nicht gesagte Worte fast ebenso aussagekräftig wie die präsentierten Inhalte. So gesehen waren bei der Neujahrsklausur der SPÖ zwei Details auffällig: In 23 Tagen wählt Niederösterreich. Die Hochburg der ÖVP. Trotz der ÖVP-Krise scheint die SPÖ diese Wahl vor dem Wahltag schon abgeschrieben zu haben – keine Kampfansage in Richtung ÖVP-Niederösterreich. Kein Wort über den Spitzenkandidaten Franz Schnabl. Nur Kärnten, wo in 58 Tagen gewählt wird, zählt. Die roten Granden reisten nach Klagenfurt an, um dem Landeshauptmann Peter Kaiser durch die Klausur eine Bühne zu geben.