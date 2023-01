Kärnten und seine Beziehung zum Heiligen Vater

Die ganze Welt schaut am Donnerstag in den Vatikan, wenn der vor wenigen Tagen verstorbene Papst Benedikt XVI. beigesetzt wird. Die „Krone“ begab sich auf die Kärntner Spuren von Joseph Ratzinger und erinnert sich an den Papstbesuch 1988, bei dem es einen kuriosen Zwischenfall gab.