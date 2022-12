Großeinsatz zu Silvester für Polizei und Feuerwehr

Eisenstädter Grüne wollen Lasershow statt Feuerwerk

Für das Stadtgebiet von Eisenstadt wurde keine derartige Verordnung erlassen, womit das Abschießen von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie F2 dort ausnahmslos verboten ist. Wobei: Keine Regel ohne Ausnahme! Vor dem Schloss Esterházy wird es auch Samstagnacht ein fulminantes Feuerwerk zu sehen geben. Das stößt den Grünen sauer auf. Sie verweisen darauf, dass in den vergangenen Jahren immer mehr Kritik allgemein an Feuerwerken laut geworden sei. Deshalb appelliert die Eisenstädter Klubobfrau Anja Haider-Wallner an Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP), auf die Organisatoren zuzugehen und für den Jahreswechsel 2023/24 eine Lasershow zu planen, wie sie auch in Graz Gefallen findet.