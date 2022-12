„Es ist menschlich, Krisen mit Humor zu nehmen“

„Morgen ist leider auch noch ein Tag" - hinter diesem nicht ganz so hoffnungsfrohen Titel steckt ein Solo-Theaterstück, in dem Roman Blumenschein es schafft, Ernst und Humor perfekt auszubalancieren. Deshalb haben wir den oberösterreichischen Schauspieler eingeladen, uns dabei zu helfen, trotz aller globaler Krisen mit einem Lächeln in Richtung 2023 zu schauen. Im großen „Krone“-Interview verrät er uns seine Tricks.