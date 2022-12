Gibt´s das Christkind? | Vom Himmel herab

Vom Himmel herab… Aber kann und muss man wirklich glauben, was einem Google und die Frau Professor da weismachen wollen? Denn auch wenn noch so viele Indizien, noch so viele Argumente dafür sprechen mögen, dass es das Christkind wirklich nicht gibt - wollen wir nicht (fast) alle, auch wir Erwachsenen, ein bisschen daran glauben, wenigstens ein bisschen hoffen, dass es da so ein vielleicht engelsartiges Wesen gibt, das es gut mit uns Menschen meint? Nein, kein schnöder Ho-ho-ho-Weihnachtsmann, der mit den Geschenken durch den Kamin herunterrutscht, sondern ein Engerl, das uns zwar durchaus gerne auch Geschenke bringen darf - aber doch noch viel mehr! So wie es die neunjährige Lara aus Grieskirchen in Oberösterreich glaubt, die vermutlich von ihrer Lehrerin noch nicht mit der vermeintlichen Wahrheit ernüchtert wurde. Sie hat unserer Redaktion eine wunderbare Zeichnung geschickt, die wir begeistert für die heutige Titelseite ausgewählt haben: Das Christkindlein, das vom Himmel herabschwebt. Und „Frieden für alle“ bringt. Hoffen und beten wir - jeder auf seine, jede auf ihre Art - dass es so eine Art von Christkind geben möge. Heuer mehr denn je.