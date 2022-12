„Oft fehlt es an den einfachsten Dingen!“

Zum Glück sind wir an drei Tagen zu Weihnachten eingeladen, sodass ich mir zumindest das Mittagessen ersparen werde“, sagt eine alleinerziehende Mutter. So wie ihr geht es derzeit vielen Alleinerziehenden. Waren sie schon vor der Teuerung oft armutsgefährdet, so treffen sie die Preissteigerungen nun mit voller Wucht.