„Sonst würden wir Weihnachten nicht feiern“

Weihnachten im Stadthotel: „Advent umsatzstärkste Zeit im Jahr“

Zahlreiche Touristen zieht es im Advent nach Wien. Für das Marriott Hotel am Ring ist es die geschäftsstärkste Zeit des Jahres. „Wir sind seit Wochen ausgebucht“, erzählt Michael Hauzinger, Gastro-Chef, der seit 13 Jahren im Hotel tätig ist und seither an jedem Heiligen Abend im Dienst war. „Das ist selbstverständlich“, sagt er. Immerhin geht am 24. Dezember die „legendäre Weihnachtsgala“ über die Bühne. Interessant: 90 Prozent der Gäste dabei kommen aus Wien.