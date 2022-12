Weihnachten: Geschichten, die zu Herzen gehen

In diesem Jahr konnten insgesamt 190 Kinder mit persönlichen Geschenken überrascht werden. Über ein Packerl freuten sich 29 Heranwachsende in Wiener Benedictus Wohneinrichtungen, 19 Kinder in Wohnhilfeprojekten der St. Elisabeth Stiftung, 58 kleine Bewohner in den Frauenhäusern, 26 in zwei Kolping Muki-Häusern sowie 20 Kleinkinder über ein Sammelgeschenk (Turn-/Spielecke) im MuKi-Haus der Caritas Socialis. Auch 19 junge Bewohner in den Wohnhilfe-Einrichtungen vom Verein selbst durften sich über ihre persönliche Weihnachtsüberraschung freuen.