Dacia Jogger: Jetzt kommt der Volks-Bus als Hybrid

Die 1,2 kWh speichernde 230-Volt-Batterie ist in der Reserveradmulde untergebracht. Im Stadtverkehr soll der Jogger zu 80 Prozent elektrisch fahren, was in einem um bis zu 40 Prozent geringeren Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu einem Fahrzeug mit reinem Verbrennungsmotor führen soll. Als WLTP-Verbrauch gibt Dacia 4,9 bis 4,8 l/100 km an und nennt eine WLTP-Reichweite von über 900 Kilometer.