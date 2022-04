Dacia Jogger: Ist der Billig-Bus sein Geld wert?

Man kann ihn noch immer als „Raumschiff Superpreis“ bezeichnen, diesen Raumwunder-Rumänen. Teilweise kommen in deutlich teureren dafür zugelassenen Autos sieben Leute nicht so bequem unter wie hier. „Krone“-Motorredakteur Stephan Schätzl hat den Dacia Jogger für „Schätzl am Steuer“ gefahren.