Dacia Jogger: So fährt sich der billige Volks-Bus

Die Klimaanlage ist erst Teil der Ausstattung Comfort zum Preis ab 16.890 Euro (Siebensitzer: 17.690 Euro). Außerdem an Bord sind hier Tempomat, Einparkhilfe hinten sowie das Infotainmentsystem Media Display mit 8-Zoll-Touchscreen und Apple CarPlay/Android Auto via Kabel. Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe, getönte Scheiben hinten sowie Unterfahrschutz vorne und hinten sorgen für Outdoor-Optik. Zu den Highlights des Jogger Comfort zählt die serienmäßige modulare Dachreling: Sie lässt sich mit wenigen Handgriffen durch ausklappen der integrierten Holme in einen Dachgepäckträger mit 80 Kilogramm Traglast verwandeln.