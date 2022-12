OM: 50-Jahres-Jubiläum der Schweizer Kult-Jazzer

Habt ihr in den knapp 25 Jahren der OM-Pause viel Kontakt zueinander gehalten?

Leimgruber: Freundschaftlich waren wir immer miteinander verbunden. Man hat sich oft lange nicht gesehen, aber so geht es mir auch mit anderen Freunden. Sobald man sich trifft, ist wieder alles wie immer. Wir mussten uns nicht wieder an uns gewöhnen. (lacht)

Doran: Fredy und ich hatten viele gemeinsame Bands und Projekte, wir waren also die meiste Zeit zusammen. Ich hatte auch mit Urs und Bobby gespielt, aber uns vier zusammen gab es ein Vierteljahrhundert nicht.

Leimgruber: Die Zusammenarbeit von Christy und Fredy hat erst dazu geführt, dass es noch möglich war, OM wiederzubeleben. Als wir 2006 wieder zusammengefunden haben, hatte ich gar nicht an unser Repertoire gedacht. Ich wollte einfach wissen, wie wir vier nach so langer Zeit klingen, wenn wir frei improvisieren. Ich war überzeugt davon, dass es funktionieren würde. Das zeigt aber auch unseren Mut und das Risiko, immer neue Pfade einzuschlagen. Keiner hatte nach dem Konzert das Gefühl, dass etwas nicht ganz geklappt hat. Das ist sogar bei ständig tourenden Bands so und wir hatten dieses Gefühl noch nicht ein einziges Mal nach 25 Jahren. Das wäre der Anfang vom Ende, denn die Musik muss für sich selbst sprechen. Man muss akzeptieren, was der andere macht, auch wenn man selbst nicht immer damit einverstanden ist. Es geht um viel Vertrauen, Respekt und Akzeptanz.