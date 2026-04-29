Seebühnenregisseur Michieletto in Zürich

Publio verteilt während der Ouvertüre Sprengsätze im palisandergetäfelten Amtssitz des Kaisers und offeriert ihm am Ende einen Drink mit dem Gift, das für Sesto bestimmt war. Doch wie es in der Oper so ist, die Geschichte dreht sich vor allem um Liebe. Und hier folgt Michieletto der Intention Mozarts, eine sensible Zeichnung der Charaktere in den Fokus zu nehmen. Da ist das Paar Vitellia (Margaux Poguet) und Sesto (Lea Desandre). Sie skrupellos machtgierig, der junge Mann ihr hörig und sogar für sie zum Mord an seinem Freund Titus (Pene Pati) entschlossen. Oder der ebenfalls junge Annio (Siena Licht Miller) und Servilia (Yewon Han), beides Lichtgestalten, die in diesem Intrigenkabinett ihre Aufrichtigkeit bewahren.