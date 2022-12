„Filmriss“ in der Dorf-Idylle: Bereits neun Opfer!

In der Nacht im Club tanzen gehen, am Morgen mit einem Filmriss aufwachen: Für Opfer von K.-o.-Tropfen versinken Stunden des Lebens im Dunkel. Was in dieser Zeit passiert, ist oft traumatisierend: Raub, sexueller Missbrauch bis hin zur Vergewaltigung. Betroffene bemerken oft spät oder gar nicht, dass sie betäubt worden sind, und glauben, am Vorabend nur zu viel Alkohol getrunken zu haben.