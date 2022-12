100 Flüchtlinge sollen jetzt in Traun unterkommen

Runder Tisch wird einberufen

„Ich versichere euch, dass ich alles dafür unternehmen werde, um unsere Infrastruktur für unsere Bürgerinnen und Bürger zu erhalten“, so Koll. Außerdem werde seitens der Stadt zur Koordinierung und raschen Umsetzung von Maßnahmen (wie z.B. Erhöhung der Sicherheit) in Verbindung mit der BH Linz-Land, dem Bürgermeister der Stadt Linz, dem Bezirkspolizeikommando, dem Roten Kreuz und allen Blaulichtorganisationen so rasch wie möglich ein runder Tisch einberufen.