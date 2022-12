Zwei Polizeieinsätze vor Asyl-Großquartier

Für die Polizei gab es am Samstagnachmittag im Allied-Panels-Park in Frankenburg jede Menge zu tun. In einer ehemaligen Firmenhalle auf dem Areal dort sind etwa 250 männliche Flüchtlinge untergebracht. Im November hatten sich einquartierte Asylwerber auch über offenbar sehr problematische sanitäre und hygienische Zustände in dem Gebäude beschwert. Angeblich standen im Flüchtlings-Großquartier nur acht Duschen und Toiletten zur Verfügung.