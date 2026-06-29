Erleben Sie Aschenputtel beim Schloss Poysdorf

Vom 9. Juli bis 30. August findet vor der zauberhaften Kulisse des Schloss Poysdorf der Niederösterreichische Märchensommer statt. Unter der Leitung von Nina Blum wird hier das Märchen von Aschenputtel als Ballett aufgeführt und mit der „Krone“ können Sie dabei sein.
Seit 20 Jahren zaubert Intendantin Nina Blum jedes Jahr ein neubearbeitetes, interaktives Wandermärchen mit viel Musik ins Schloss Poysbrunn. Damit begeistert sie mittlerweile jährlich über 16.000 Gäste ab 3 Jahren! Im heurigen Jubiläumsjahr steht „Aschenputtel – neu getanzt“ auf dem Programm.
Märchen vor Schlosskulisse
Der glanzvollste Ball auf Schloss Poysbrunn steht vor der Tür. Doch nicht für Aschenputtel, die von einem anderen Leben träumt. Denn bei ihrer gemeinen Stiefmutter und der glamourverliebten Stiefschwester zählt nur eines: Geld und Schein. Und während die Stiefschwester endlich ihren Traumprinzen finden möchte, hat Aschenputtel etwas, das Mutter und Schwester nicht haben – Herz, Hoffnung und ganz besondere Freunde: zwei charmante, magiebegabte Tauben, die ihr stets zur Seite stehen.
Als die beiden eine geheimnisvolle Schatzkarte in Aschenputtels Schuh entdecken, liegt Zauber in der Luft. Mit einem funkelnden Schuh und einem Prinzen, der sich als Tanzprofi entpuppt, nimmt Aschenputtels Leben eine andere Wendung als gedacht und das große Abenteuer seinen Lauf.
Für alle Krone-Leser gibt es ein besonderes Zuckerl: Mit dem Aktionscode „Kronen Zeitung“ gibt es für die Vorstellungen am 31.7. um 16:00 Uhr und 07.08. um 11:00 Uhr einen Rabatt auf die Tickets.
Krone Kartenpreise: € 26,00 und € 16,00
Basiskarten: € 34,00 und € 20,00
Tickets: per Mail unter ticket@maerchensommer.at oder unter der Infohotline 0699/13441144
Mitmachen und gewinnen
Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Niederösterreichischen Märchensommers in Poysdorf verlost die „Krone“ für die Vorstellung von „Aschenputtel – neu getanzt“ an einem beliebigen Tag (abhängig von der Verfügbarkeit) 5 Familien-Tickets (gültig für 2 Erwachsene und max. 3 Kinder). Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 9. Juli, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.