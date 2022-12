Schlagzeilen-Party war eine echte „Viecherei“

Wahrlich eine Sauerei! Das dachten sich wohl unzählige Interessenten des gleichnamigen Bildes bei der Schlagzeilen-Party der „Krone“ Montagabend in der Hartlauer Fotogalerie am Pöstlingberg. Denn den tierisch-originellen Schnappschuss wollten viele haben, doch am schnellsten war schließlich KOOP-Boss Didi Recknagl, der sogleich ein gutes Platzerl für die Schweinderln bei sich zu Hause in Aussicht stellte.