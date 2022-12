Luftsicherheitsabkommen in Bayern besiegelt

Tanner nimmt aktuell an einem Treffen mit den Verteidigungsministerinnen von Deutschland, Christine Lambrecht, und von der Schweiz, Viola Amherd teil. In Berchtesgaden soll unter anderem über eine mögliche Beteiligung Österreichs an der Sky Shield Initiative, über aktuelle Entwicklungen am Westbalkan und über die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf die Sicherheit in Europa gesprochen werden.