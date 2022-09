Wie das Bundesheer „Geisterflüge“ abfangen würde

Im Schnitt ein Einsatz pro Woche

„Ansich nichts, was mich zunächst beunruhigen würde“, erklärt Gerfried Promberger, Kommandant der österreichischen Luftstreitkräfte. Rund einmal pro Woche kommt es vor, dass Eurofighter von Zeltweg aus aufsteigen müssen, weil zivile Piloten auf die richtige Frequenz vergessen oder einen Funkdefekt haben. „In so einem Fall berechnen wir die Abfangwahrscheinlichkeit, versetzen die Piloten in Bereitschaft oder lösen sofort einen Alarmstart aus“, so Promberger. Kommt es zu letzterem, geht es mit Überschall auf das zivile Flugzeug zu.