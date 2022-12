„30 Jahre haben wir damit verbracht, Zinsen an österreichische Banken zu zahlen, dem Land Öl, Gas und Wälder umsonst zu geben, wir haben in Parndorf eingekauft und sind in Österreich Ski gefahren. Ab 1. Jänner werde ich alle Verträge mit österreichischen Firmen kündigen.“ Damit spricht einer der größten Wurstproduzenten Rumäniens, Voicu Vuşcan, seinen Landsleuten aus der Seele.