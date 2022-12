So könnte Salzburger Wohnbau-Förderung aussehen

Jährlich gibt es in Salzburg Diskussionen über die Wohnbauförderung. Seit Jahren wird diese nicht ausgeschöpft. Das übrige Geld fließt zurück ins allgemeine Budget des Land, werden quasi für andere Zwecke verwendet. Allein in den vergangenen vier Jahren sind so rund 130 Millionen Euro nicht ins Wohnen geflossen. SPÖ-Wohnbausprecher Roland Meisl fordert daher eine erneute Änderung der Förderung – in den vergangenen Jahren waren es bereits unzählige. Meisl will aber nicht die Welt neu erfinden, sondern zu einem altbewährten System zurückkommen.