Wie ein Schüler (18) aus NÖ zum Parteichef wurde

Mit seiner Rede zum Thema „Die Sprache meines Herzens“ punktete Janik Nicolini aus Winzendorf im Bezirk Wiener Neustadt beim NÖ Jugendwettbewerb 2021 und gewann damit die Kategorie „Klassische Rede/Höhere Schule“. Zwei Jahre zuvor holte er sich sogar den bundesweiten Sieg mit seiner Rede über den Anstand. Seinem sprachlichen Geschick, seiner enormen Präsenz und seiner einzigartigen Persönlichkeit ist es also zu verdanken, dass er sich im Land bereits einen Namen machte. Jetzt will Nicolini in der Kommunalpolitik Fuß fassen.