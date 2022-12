Flüchtlingsfrauen sollen Gasthaussterben bekämpfen

Spitzzicken im Bezirk Oberwart. In dem kleinen Ortsteil, der zu Rotenturm an der Pinka gehört, leben aktuell 15 Frauen und Kinder aus der Ukraine. „Sie sind unendlich dankbar, dass wir Burgenländer ihnen in der schlimmsten Not zu Seite stehen. Deshalb möchten se uns nun etwas zurückgeben“, sagen Eva Reisinger und Hannes Graf von „Re.Start“, einem Verein zur Förderung sozialer und beruflicher Inklusion.