Sorge nach Sichtung von Wolfsrudel im Grenzgebiet

Nachdem zwei Kärntner am Samstag bei einer Schneeschuhwanderung beim Raibler See einem Wolfsrudel begegnet sind, läuten bei Landwirten in Kärnten die Alarmglocken. Nach Ansicht des Tarviser Wildbiologen Paolo Molinari seien Wolfsichtungen in diesem Gebiet aber nichts Außergewöhnliches mehr.