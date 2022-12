Zug-Warnstreik hatte keine Auswirkung auf Verkehr

Um ein Prozent höhrer

Im Straßenverkehr war das Kfz-Verkehrsaufkommen an den Einfahrtsstraßen sowie den Linzer Landesstraßen am Streikmontag verglichen mit dem Montag der Vorwoche um ein Prozent höher. Und auch in den Regionalbussen waren die Auswirkungen überschaubar. Aufgrund der hohen Spritkosten wird man dort teilweise mit 18 Prozent höheren Auslastungsquoten – verglichen mit 2019 – konfrontiert. Am zugfreien Montag lag die Quote bei zehn Prozent.