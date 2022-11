Eisenbahn-Streik ++ Chaos durch Klima-Kleber

Und als wäre der Straßenverkehr heute durch die Bahn-Streiks nicht schon genug belastet gewesen: Heute haben Klima-Aktivist:innen in einigen Städten zusätzlich den Verkehr blockiert. In Graz haben heute Früh Klimaschützerinnen und Klimaschützer eine der wichtigsten Verkehrsadern blockiert: den Opernring. Dort klebten sich Aktivistinnen und Aktivisten der „Letzten Generation“ fest. Auch in Linz war die Hafenstraße in der Früh kurz gesperrt, weil sich zwei Klimaaktivisten auf der Fahrbahn festgeklebt hatten. Nachdem die Polizei deren Hände vom Asphalt gelöst hatte, wurde die Sperre aufgehoben. In Innsbruck setzten sich Klimaschützerinnen und Klimaschützer in einer Menschenkette in der Nähe des Einkaufszentrums Sillpark auf die Amraser Straße und machten diese für Autofahrer damit unpassierbar.

Wir haben mit der Mit-Initiatorin der Klima-Klebe-Aktivisten gesprochen: Martha Krumpeck.