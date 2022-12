FPÖ erklärt ihre Asylpolitik in nur 6 Sekunden

„Mit der Amtsübernahme des neuen Landesparteisekretärs, LAbg. Michael Gruber, startete die FPÖ OÖ im Juli 2022 auch auf der Plattform Tiktok durch“, so die Zwischenbilanz aus der FPÖ-Zentrale im Lentia in Linz: „Nach weniger als fünf Monaten sammelte die freiheitliche Landespartei bereits über 200.000 Likes bzw. 12.700 Follower und ist somit klare Nummer 1 im Oberösterreich-Ranking der politischen Parteien.“ Insgesamt wurden die FPÖ-Kurzvideos rund 7 Millionen Mal angesehen. Das findet die FPÖ insofern beachtlich, da Tiktok keine politische Werbung zulässt: Ein Kanal kann also nur aufgrund beliebter Inhalte wachsen.