Range Rover hat mehr als eine Million am Tacho!

Seither sitzt Günther Nawrocki an fünf Tagen in der Woche in seinem Auto, auf vielen längeren Touren begleitet ihn seine Ehefrau. Zwischen Amsterdam im Norden und Saint-Tropez im Süden sammelt der Range Rover als Zugfahrzeug Kilometer um Kilometer. Als er die 400.000 auf dem Tacho hatte, wurde der Ehrgeiz seines Besitzers geweckt. Günther Nawrocki setzte sich die magische Marke von einer Million Kilometer zum Ziel - und zwar mit Anhänger im Schlepp.