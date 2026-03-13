Amstetten verliert Platz 1 mit 1:4 gegen Rapid II!

Die Admira kehrte dank einer starken ersten Hälfte nach zwei sieglosen Partien auf die Erfolgsstraße zurück. Herausragend in der Anfangsphase war Aaron Sky Schwarz, der 21-Jährige zog jeweils nach einem Haken nach innen und traf zuerst via rechter Innenstange (9.) und dann auch via linker Innenstange (14.). Die Bregenzer Abwehr leistete zu wenig Gegenwehr. Filip Ristanic erhöhte auf 3:0 (38.), er lenkte einen Ajanovic-Schuss ins Tor ab. Nach der Pause konnte Jan Stefanon (54.) für die Hausherren verkürzen, die Wende lag aber nicht mehr in der Luft.