Nach Ausweichmanöver drohte Auto-Absturz

Auf einer schmalen Straße in Hainzenberg in Tirol musste am Freitag eine Lenkerin einem talwärts fahrenden Lkw ausweichen. Dabei kam sie gefährlich nahe an einen Abhang.
Am Freitag gegen 13.20 Uhr fuhr eine 69-jährige Österreicherin mit ihrem Pkw am Schweiberweg in Hainzenberg bergwärts. Auf Höhe der Hausnummer 28 wich sie einem talwärts fahrenden Lkw aus, geriet dabei über den rechten Fahrbahnrand hinaus und blieb mit dem Pkw am Unterboden hängen.
Feuerwehr sicherte das Auto
In dieser Lage war das Fahrzeug äußerst instabil und drohte einen kurzen Abhang hinabzurutschen. Der bereits verständigte Pannendienst alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Hainzenberg, die das Fahrzeug vor dem Absturz sicherte.
Gemeinsam mit dem Kranwagen des Pannendienstes und dem vor Ort befindlichen Lkw konnte das Fahrzeug schließlich geborgen werden. Es wurden keine Personen verletzt. Am Pkw entstand lediglich geringer Sachschaden. Für die Bergung musste die Straße für ca. eineinhalb Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt werden.
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