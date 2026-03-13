Nach Ausweichmanöver drohte Auto-Absturz

Gemeinsam mit dem Kranwagen des Pannendienstes und dem vor Ort befindlichen Lkw konnte das Fahrzeug schließlich geborgen werden. Es wurden keine Personen verletzt. Am Pkw entstand lediglich geringer Sachschaden. Für die Bergung musste die Straße für ca. eineinhalb Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt werden.