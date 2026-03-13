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Chers Sohn Chaz Bono hat Jugendliebe geheiratet

Society International
13.03.2026 18:13
Von links: Schauspieler Chaz Bono, seine Mutter Musikerin Cher und Bonos frisch gebackene ...
Von links: Schauspieler Chaz Bono, seine Mutter Musikerin Cher und Bonos frisch gebackene Ehefrau Shara Blue Mathes (Archivbild)(Bild: AP/Getty Images/Frazer Harrison)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Chaz Bono, der Sohn von Musikerin Cher, hat in Los Angeles seine Jugendliebe geheiratet. Bono und Shara Blue Mathes hatten sich bereits vor mehr als 40 Jahren kennengelernt, zwischendurch aber aus den Augen verloren. 2017 wurde ihre Beziehung dann öffentlich.

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Das US-Magazin „People“ hat jetzt erste Hochzeitsfotos veröffentlicht. Darauf ist Schauspieler Chaz Bono (57) in einem schwarzen klassischen Smoking mit Fliege zu sehen. Dazu trug er eine lilafarbene Lilie als Ansteckblume. Die Braut Shara Blue Mathes wählte ein weißes Kleid mit Spitzenoberteil im Blumenmuster. Dieses kombinierte sie mit einem weißen, kurzen Schleier und welligem, offenem Haar.

Die Hochzeitsparty hat laut dem Bericht bereits am vergangenen Sonntag im bekannten Roosevelt Hotel in Hollywood stattgefunden. Das Motto lautete „Hollywood Glam Format“. Unter den Gästen war selbstverständlich auch Cher, Bonos Vater Sonny Bono lebt nicht mehr.

Hier sehen Sie Bilder von der Hochzeit:

Chers Sohn und seine frisch gebackene Partnerin verbindet eine besondere Geschichte: „Ich habe Shara vor mehr als 40 Jahren kennengelernt, als wir noch Teenager waren“, sagte Chaz Bono zu „People“. Sie trafen sich damals während der Ausbildung am Lee Strasberg Theatre & Film Institute. Anschließend trennten sich ihre Lebenswege aber für Jahrzehnte, bis sie wieder zueinanderfanden und ihre Beziehung 2017 öffentlich machten.

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„Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass nicht viele Bräutigame letztendlich das allererste Mädchen heiraten, das sie vor so vielen Jahren geküsst haben“, sagte Bono. Er ist Schauspieler und in der Lesben- und Schwulenbewegung aktiv. Bono wurde als Mädchen geboren und gab 2008 bekannt, transgeschlechtlich zu sein. Er hat einen jüngeren Bruder namens Elijah Blue Allman (49), der als Sänger und Gitarrist arbeitet.

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