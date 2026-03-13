Chers Sohn Chaz Bono hat Jugendliebe geheiratet

„Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass nicht viele Bräutigame letztendlich das allererste Mädchen heiraten, das sie vor so vielen Jahren geküsst haben“, sagte Bono. Er ist Schauspieler und in der Lesben- und Schwulenbewegung aktiv. Bono wurde als Mädchen geboren und gab 2008 bekannt, transgeschlechtlich zu sein. Er hat einen jüngeren Bruder namens Elijah Blue Allman (49), der als Sänger und Gitarrist arbeitet.