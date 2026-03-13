Hebamme verlässt Kreißsaal, Papa muss einspringen

Nabelschnur um Hals gewickelt

Der werdende Papa zog sich also Handschuhe an und half seiner Frau, das vierte gemeinsame Kind zur Welt zu bringen. Dann kam allerdings der nächste Schock: „Als sie da war, sah ich, dass die Nabelschnur um ihren Hals gewickelt war. Ich schaffte es, sie abzuwickeln“, erzählte Matt Gray, der früher als Rettungssanitäter arbeitete. Er wusch und trocknete seine Tochter ab und legte sie Jo Gray auf die Brust.