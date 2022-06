Range Rover: Der Neue greift sogar Rolls-Royce an

Das ist der Gipfel

Mit über 50 Jahren kommt man entweder in die Jahre oder das Leben geht erst richtig los. Beim Range Rover gilt Letzteres: So monumental und zugleich drahtig hat er noch nie gewirkt. Nichts trägt dick auf, obwohl er doch so ein Dickschiff ist, mit knapp 2,4 bis über 2,7 Tonnen, plus Sonderausstattung. Der Achtzylinder, den wir antesten konnten, kam auf 2,8 Tonnen.