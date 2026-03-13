Straka verliert Führung bei Players Championship

Golf-Profi Sepp Straka kämpft bei der Players Championship in Florida weiter um die Spitzenplätze mit!
Der 32-Jährige benötigte im TPC Sawgrass von Ponte Vedra Beach nach einer 67er-Auftaktrunde am Freitag zwar 70 Schläge, lag damit vorerst aber nur einen Schlag hinter einem Spitzentrio, das wie ein Großteil des Feldes die 2. Runde noch nicht zu Ende gespielt hatte. Am Vortag hatte der gebürtige Wiener das Feld als Teil eines Quintetts angeführt.
Leichter Rückfall
Straka startete bei dem mit 25 Millionen Dollar dotierten Turnier diesmal mit den „Back Nine“ und konnte dort mit drei Birdies auch vollauf überzeugen. Sein erstes Bogey im Turnierverlauf am vorletzten Loch, dem achten, bedeutete aber den leichten Rückfall.
Das auch deshalb, da er in der Folge am letzten Loch nur hauchdünn bei einem Putt an einem weiteren Birdie vorbeigeschrammt war. Dadurch hält der Weltranglisten-Neunte bei 137 Schlägen und sieben unter Par. Am Donnerstag waren dem vierfachen Turniersieger drei Birdies und ein Eagle gelungen.
Im Vorjahr hatte Straka den 14. Platz belegt.
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