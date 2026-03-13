Straka verliert Führung bei Players Championship

Der 32-Jährige benötigte im TPC Sawgrass von Ponte Vedra Beach nach einer 67er-Auftaktrunde am Freitag zwar 70 Schläge, lag damit vorerst aber nur einen Schlag hinter einem Spitzentrio, das wie ein Großteil des Feldes die 2. Runde noch nicht zu Ende gespielt hatte. Am Vortag hatte der gebürtige Wiener das Feld als Teil eines Quintetts angeführt.