„Realität und Ziele klaffen auseinander“

Klare und ehrliche Worte des 37-Jährigen, der kurz darauf noch deutlicher wurde. Auf die Frage hin, ob er Salzburg zu den Titelkandidaten zähle, sagte er: „Wir haben das Privileg bei einem Klub zu arbeiten, der hohe Ansprüche hat. Aber haben wir diese in den letzten zweieinhalb Jahren erreicht? Nein! Stehen wir in dieser Saison über anderen Teams und sind wir so dominant, wie wir uns das vorstellen? Nein! Sind wir als Team in unserer Idee am stabilsten? Nein, da sind andere Vereine mit vermeintlich weniger Qualität weiter als wir! Wir alle im Klub sollten uns nicht daran erinnern was war und wie überlegen wir einst agiert haben, sondern es sollte unser Ziel sein, dort wieder hin zu kommen. Aber aktuell klaffen Realität und Ziele auseinander.“ Rumms!