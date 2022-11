Range Rover Sport: Was ihn zum Schnäppchen macht

Zugegeben, der Titel ist ein wenig provokant - bei einem Basispreis von umgerechnet fast 1,4 Millionen Schilling. Aber es kommt eben auf den Blickwinkel an. Und der „Sport“ ist technisch so nah dran am großen Range Rover wie noch nie. Dieser Tage tauchen die ersten Exemplare bei den Händlern auf, eines davon hat uns der Hersteller für einen Kurztest vorbeigebracht. So konnte „Krone“-Motorredakteur Stephan Schätzl bereits eine erste Runde mit der Plug-in-Hybrid-Version drehen. Seine Eindrücke hier im Video!