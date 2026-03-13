Drei Tage Spital: AMS streicht Diabetiker das Geld

Da der zuckerkranke Niederösterreicher dachte, dies sei bereits erfolgt, meldete er sich nicht noch einmal beim AMS. Dort lag jedenfalls keine Information über seine Genesung vor – deshalb blieb das Konto leer. Der Hintergrund: Seit Juli 2025 gilt laut AMS eine strengere Regelung. Wer wieder gesund ist, muss sich am ersten Tag der Arbeitsfähigkeit selbst beim AMS zurückmelden. „Ich denke, die Information ist vielleicht für viele nicht klar“, sagt der Betroffene.