Wiener überweisen jeden Monat 366 Mio. Euro Miete

Nur in Wien gibt es vor Mietsteigerungen kein Entkommen

Dass die monatlichen Wohnkosten für Mieter in Salzburg, Tirol und Vorarlberg um bis zu 1,80 Euro pro Quadratmeter höher sind, platziert Wien nur auf den ersten Blick im Mittelfeld, denn dort ist Wohnen zur Miete ein Minderheitenprogramm: So können beispielsweise jedem zweiten Salzburger Mietkosten egal sein, weil er Eigentümer eines Hauses oder zumindest einer Wohnung ist. Noch höher ist der Eigentümeranteil in Tirol und Vorarlberg.