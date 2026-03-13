So will Kanada stärker in der Arktis präsent sein

„Wir werden uns nicht länger von einer einzigen Nation abhängig machen“, sagte er mit Blick auf die Nachbarn USA. Das Verhältnis ist unter anderem durch die Strafzölle von Präsident Donald Trump und dessen Ankündigungen, Kanada zu annektieren, angespannt. Bisher hat Kanada in der Arktis vier Flugplätze, die jeweils sechs Kampfflugzeuge aufnehmen können. Zudem sind ungefähr 2000 Soldatinnen und Soldaten in der Region stationiert.